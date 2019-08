Basta anche un 'fino alla fine' a scaldare i cuori dei tifosi, soprattutto se aleggia ancora tanta curiosità e se c'è voglia di vedersi, incontrarsi, conoscersi. Lo sa bene, Aaron. Che stamattina ha portato suo figlio al Parco del Valentino: un paio di giri lì, approfittando del fresco mattutino di Torino. E poi? Poi si è fiondato alla Continassa, consapevole che oggi sarebbe stato un giorno diverso: quello del suo rientro in gruppo, stavolta in toto. 'Che bello rivederti', gli ha scritto il profilo ufficiale della Juve. Un piacere reciproco, che scalda l'ambiente in vista della prima di campionato. E chissà, forse già domani, a Villar Perosa, può scattare il Ramsey day.