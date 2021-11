"Ramsey ieri durante l'allenamento ha avuto un risentimento al flessore. Vedremo se sarà a disposizione". Suona quasi beffarda l'affermazione di Massimiliano, detta quasi in sordina, in conferenza stampa. Reduce da un'altra parentesi molto positiva con la nazionale gallese,torna a fare i conti con la maledizione della Continassa: ancora un problema fisico che potrebbe lasciarlo fuori con la Juve. Una maledizione che si riflette anche nei numeri: il confronto tra il minutaggio con la maglia bianconera e quello con i Dragoni è impietoso.Prendendo in considerazione soltanto la stagione in corso, Ramsey ha giocato, in cinque partite (e con una media a partita, dunque, di 22 minuti). Se rapportata al numero totale di gare disputate dalla squadra di Allegri, 16, la media minuti/partita di Ramsey sarebbe di 7 minuti. Il gallese ha saltato diverse partite per problemi muscolari, in altre Allegri gli ha preferito altri centrocampisti; Ramsey ha giocato contro l'Udinese (60'), Napoli (18'), Sampdoria (20') in campionato e Malmoe (8') e Zenit (6') in Champions.Cifre che cambiano decisamente con il. Ramsey ha saltato le prime tre partite in nazionale per infortunio: l'amichevole contro la Finlandia e i match di qualificazione contro Bielorussia ed Estonia, per poi rispondere presente alle successive quattro convocazioni (tutte per le qualificazioni in Qatar) e giocaretra Repubblica Ceca (90'), Estonia (80'), Bielorussia (71') e Belgio (90'), con una media di 82' a partita (che, se rapportata tutti i match stagionali del Galles, 7, diventa di 47,2).Se l'analisi si sposta su un livello "qualitativo", la musica non cambia: Ramsey ha segnaton quattro partite con il Galles. Zero bonus, per dirla con un lessico fantacalcistico, invece, con la Juventus finora, in questa stagione.