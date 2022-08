Aaron Ramsey ha risolto il contratto con la Juventus nei giorni scorsi, trovando poi un accordo con il Nizza. In conferenza stampa si è presentato come nuovo giocatore del club francese, dichiarando: «Credo che gli ultimi anni alla Juventus siano stati una grande esperienza, provare qualcosa di nuovo e diverso è stato ottimo per me e per la mia famiglia. Sarò sempre grato per questa opportunità, ora al Nizza ne ho un’altra e non vedo l’ora di iniziare».