Prima dell'esplosione del coronavirus,, spesso un compagno di squadra del portiere della Juve. La puntata di Ramsey andrà online oggi sul canale Youtube Foot Truck, ma La Gazzetta dello Sport ha svelato un'anteprima: "Il mio idolo? - dice Ramsey - E'. Volevo diventare come lui". Ma oggi Aaron ha fatto anche meglio, perché Kavanagh dopo aver provato ad allenare con scarsi risultati, oggi nelle sue interviste racconta di quando il Cardiff l'ha ceduto da un momento all'altro per questioni di bilancio mettendolo su un elicottero.- Ancora Ramsey, paragone tra il calcio italiano e quello inglese: "La Premier è diversa dalla Serie A, lì si gioca box to box.". Non era quello il primo sport di Ramsey, ma neanche il calcio: ". A 8/9 anni poi ho dovuto fare una scelta". Palla ovale o rotonda? Il gallese non ha avuto dubbi. La carriera da calciatore l'ha portato fino alla Juve, scelta perché: "E' una grande società, uno dei top club al mondo. Io volevo uscire dalla mia confort zone, e quando ti chiama la Juve è difficile rifiutare".