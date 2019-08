Your browser does not support iframes.

Debutto per Ramsey. Che è una bella notizia già di per sé, che poi s'impreziosisce quando in venti minuti il gallese fa capire di che pasta sia fatto: sopraffina, tosta, da giocatore vero. Aaron intanto si gode la prima e la storia finalmente cambia volto e colori: anche sui social, i tifosi apprezzano i primi scambi e soprattutto la voglia matta di incidere. Ramsey non sarà certamente pronto per la prima partita di campionato, non almeno in forma per affrontarla dall'inizio. Ma ci siamo, finalmente. Il centrocampista si sta ritagliando pian piano un posto di prim'ordine nella mediana disegnata da Sarri. Stavolta alto in attacco, probabilmente da mezzala. E chissà, magari pure da trequartista. Nella gallery, le prime reazioni al debutto di Ramsey.