Aaron Ramsey ha già fatto sapere di voler lasciare la Juventus. Il centrocampista gallese, eliminato dall'Europeo con la sua nazionale, ha parlato di due anni frustranti in bianconero e ha detto che cercherà una nuova sistemazione. E' d'accordo anche la Juventus, che lo considera in uscita e vorrebbe monetizzare dalla sua cessione. Il giocatore ha fatto sapere di voler tornare all'Arsenal, e i bianconeri stanno studiando alcuni giovani da chiedere in cambio.