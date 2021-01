Riserva in campionato e titolare in Coppa Italia co la Spal. Tempi duri per Aaron Ramsey, che nella nuova Juventus doveva essere un potenziale titolare. Il gallese invece si è trovato a fare l'alternativa in questa prima fase di stagione, e dopo la brutta prestazione nel ko contro l'Inter non ha trovato spazio né contro il Napoli, né col Bologna. E' ancora presto per fare bilanci perché manca ancora metà stagione da giocare, ma se la situazione dovesse essere questa anche nei prossimi mesi per Ramsey potrebbe aprirsi l'ipotesi di una cessione alla riapertura del mercato.