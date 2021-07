Nonostante non sia mai riuscito a esprimere tutto il suo potenziale con la maglia della Juventus,ha le idee chiare per il suo futuro. Il gallese non rientra nei piani di Allegri, che vorrebbe rivoluzionare il centrocampo bianconero, ma al momento non sono arrivate offerte per il numero 8. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Ramsey avrebbe già fatto sapere alla dirigenza di: vuole ancora giocarsi le sue carte col nuovo allenatore, convinto di potersi ritagliare uno spazio importante nel nuovo centrocampo bianconero.