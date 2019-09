Aaron Ramsey, centrocampista della Juve, ha commentato ai microfoni del canale sociale del club bianconero la vittoria della squadra allenata da Maurizio Sarri contro il Verona, in cui il gallese ha segnato il primo gol "italiano".



PRIMA DA TITOLARE CON GOL - "Aspettavo questo momento da tanto tempo, è un momento di grande orgoglio, sono molto contento di aver segnato il primo gol con la Juve e poi sono felice per i tre punti".



PARTITA DIFFICILE - "Loro erano molto organizzati, hanno mosso la palla molto bene, abbiamo dovuto adattare i tempi di gioco, ma alla fine abbiamo conquistato i tre punti. Non era facile tornare al campionato dopo la Champions League e vincere. Siamo molto contenti".



DIFFERENZE TRA SERIE A E PREMIER - "E' stato il mio primo test, ma sono sicuro che devo giocare di più in Serie A per adattarmi. Mi piace molto la vita qui a Torino. Non vedo l'ora di vedere cosa mi riserverà futuro".



SECONDO GALLESE A SEGNARE AL VERONA DOPO JOHN CHARLES - "Secondo gallese a segnare al Verona dopo John Charles? Ah, davvero? E' molto difficile ripetere le sue gesta, ma sono estremamente contento e spero di segnare molti altri gol per la Juventus".