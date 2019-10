"I think it's important to speak their language and to really commit to trying to achieve that. To put yourself into their culture and really understand that."



Learning Italian with Aaron Ramsey

Imparare l'italiano con? Sì, si può. Nonostante sia fresco d'arrivo in Italia, il gallese gioca con la BBC e con le prime parole della nostra lingua che ha imparato in questi giorni. Il video è bello, divertente e soprattutto mostra come il centrocampista si sia calato alla perfezione in un mondo nuovo, con usi e costumi parecchio diversi da quelli britannici.Un po' di problemi con la parola 'Nazionale', per il resto tutto sciolto: "Anche perché tutti gli incontri sono in italiano, qui. Ma è importante conoscere la lingua non solo per ragioni calcistiche, ma anche fuori dal campo. Alcune persone non parlano inglese, devi parlare la loro lingua, così ti addentri nella loro cultura. Sto imparando, spero che un giorno parlerò in italiano".