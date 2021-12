Poi c'è stato solo il Galles. E per trovare l’ultima gara da protagonista si arriva al 22 agosto, alla prima di Serie A, quando Allegri provava a riconvertirlo in play.. E' tornato dopo l’ultima sosta delle nazionali con un risentimento ai flessori e resta ancora indisponibile, con prognosi sconosciuta e ai margini. Allegri l'ha raccontato con poche parole: "È a bordo campo". Situazione compromessa, esasperata ed esasperante, da risolvere a gennaio. Che Ramsey sia da tempo sul mercato non è una novità ed è noto anche che la Juve vorrebbe liberarsi di un contratto pesantissimo e non sfruttato, che però rende complesso l'addio, viste le alte pretese del gallese.Come riporta la Gazzetta, ha preso in affitto la villa lasciata libera la scorsa estate da Cristiano Ronaldo. Abitava già nel pre-collina torinese, ma ha deciso di cambiare. Una scelta arrivata dopo l'estate.