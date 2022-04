Sembrava essere un capitolo ormai chiuso quello tra Aaron Ramsey e la Juventus, per la felicità di tutti i tifosi juventini, o quasi. Sembrava, appunto, perchè come noto da tempo il trasferimento del centrocampista gallese ai Glasgow Rangers al momento è solo temporaneo, con il giocatore che dovrebbe ritornare alla base nella prossima estate. L'ex Arsenal infatti terminerà il suo rapporto con Madama nel giugno 2023 ma la volontà della Vecchia Signora è sempre la stessa di 6 mesi fa, ovvero quella di liberarsi al più presto di Ramsey e soprattutto del suo ingaggio faraonico.



CHIARO MESSAGGIO - Nel frattempo, la sua avventura in Scozia sembra procedere bene e a detta del centrocampista pare addirittura essere rinato, come dichiarato durante il corso della conferenza stampa odierna, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Braga: 'Mi sento bene e sono arrivato qui per vincere. Negli anni scorsi mi è mancata la costanza, ma ora mi sento più forte. Non vedo l'ora di riprendere continuità e dimostrare a tutti quello che so fare'. Parole al vetriolo quelle del gallese nei confronti dei bianconeri, come del resto è già capitato svariate volte in passato.