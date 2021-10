Aaron Ramsey oggi ha suscitato parecchie polemiche tra i tifosi della Juventus con le sue dichiarazioni che mettono a confronto le metodologie di allenamento della Juve e del Galles, asserendo che in nazionale sanno davvero come metterlo in condizione di giocare tante partite.come testimoniato ulteriormente dai commenti in massa sotto questo ultimo post di Ramsey: