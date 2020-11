Aaron Ramsey non ha potuto partecipare alla partita decisiva del suo Galles in Nations League contro la Finlandia: si trovava a Torino per lavorare in vista del recupero dall'infortunio alla coscia destra che gli farà saltare anche Juventus-Cagliari dopodomani. La nazionale britannica ieri ha battuto i finnici 3-1 e ha ottenuto così la promozione in Lega A, qualcosa che lascia sicuramente orgoglioso e che ha spinto Ramsey a pubblicare un post ad hoc su Instagram. Questo il suo messaggio: "Grandi ragazzi, mi piacerebbe essere lì a festeggiare la promozione e le 99 presenze di Chris Gunter".