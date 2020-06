Il centrocampista della Juventus Aaron Ramsey festeggia i sei anni di matrimonio su Instagram: “Buon anniversario amore mio. Sei anni di matrimonio e tutti fantastici. Abbiamo fatto molte cose e abbiamo raggiunto molti obiettivi, per i quali possiamo essere molto orgogliosi. Non vedo l’ora di vivere le stesse cose ancora”. Anni intensi e pieni di amore per il gallese, che nel frattempo sta scaldando i motori per tornare in campo. Il primo impegno della Juventus è fissato per venerdì 12 giugno, il ritorno della semifinale della Coppa Italia contro il Milan.