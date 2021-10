Uno protagonista assoluto, in positivo e in negativo, l'altro non utilizzato: si riassume così la serata di, i due bianconeri alle prese con gli impegni delle rispettive nazionali in questa serata. Il centrocampista ha giocato 90 minuti nel match del gruppo E tra Repubblica Ceca e: per lui un gol (quello del momentaneo vantaggio gallese), un retropassaggio che porta al maldestro autogol del portiere Ward e un'ammonizione. 2-2 il risultato finale, che lascia appaiate le due nazionali a quota 8 punti dietro alla capolista Belgio (il Galles ha, però, una partita in meno). Non è sceso in campo invece Matthijs de Ligt nella vittoria di misura della suain Lettonia, firmata da Klaassen: una vittoria che lancia gli Orange in testa al gruppo G. Per il difensore bianconero possibile maglia da titolare nel prossimo match, in programma contro Gibilterra lunedì sera alle 20.45.