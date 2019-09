La Juventus che scenderà in campo al Mario Rigamonti di Brescia questa sera alle ore 21.00 riserverà senz'altro qualche sorpresa di formazione. Novità, forse, più che sorprese, vista la forzata esclusione di Cristiano Ronaldo che non è certo più una notizia. Così, mentre la difesa dovrebbe riallinearsi con i titolari (Szszesny in porta, Bonucci-De Ligt in mezzo, Alex Sandro a sinistra e Danilo a destra), il centrocampo pure - Matuidi è insostituibile, rientrano Pjanic e Khedira - le vere facce nuove saranno in attacco. Higuain e Dybala non hanno ancora iniziato insieme dal 1' e stasera potrebbero formare un tandem offensivo in salsa argentina che sarà supportato da Aaron Ramsey, come scrive Tuttosport. TREQUARTISTA - L'ipotesi del tridente puro, così, potrebbe essere messa parzialmente da parte, con Ramsey che agirebbe da intermedio tra attacco e centrocampo, in una posizione di trequartista che bene ha saputo interpretare anche all'Arsenal. Per l'ex gunner sarebbe la prima da titolare, dopo essere subentrato a Pjanic in Champions League, nei minuti finali contro l'Atletico. Gli infortuni, quindi, concedono spazio ad esperimenti per Maurizio Sarri che, comunque, potrà tornare sui suoi passi quando vorrà, con Cuadrad - più di Bernardeschi - pronto a prendersi la fascia sinistra qualora il tecnico optasse per il 4-3-3