Aaron Ramsey ha raccontato, al canale Foot Truck, i motivi che lo hanno spinto a diventare giocatore bianconero: “La Juventus è un club enorme, una delle migliori squadre al mondo, quindi quando vengono a chiamarti è difficile per te rifiutare. Ero in una posizione in cui ero in un club da molto tempo e ho immaginato un cambiamento per uscire dalla mia zona di comfort per imparare una nuova lingua, si spera molto lentamente. Ancora una volta per mettermi alla prova in un campionato diverso e in tutte le competizioni di coppa in cui ci troviamo ancora. Siamo una grande squadra e speriamo di poter andare lontano in molte cose e vincere molti trofei e titoli qui"