non è stato inserito nella lista dei convocati per il derby contro il Torino da Massimiliano Allegri. Il centrocampista gallese, alle prese con un guaio muscolare, aveva già saltato la partita di Champions League contro il Chelsea. Non un avvio di stagione da ricordare per lui: Allegri, nel precampionato, aveva scommesso su un suo possibile impiego da playmaker davanti alla difesa, ma la fragilità di Ramsey dal punto di vista fisico non ha fatto decollare l'esperimento. Nonostante l'infortunio, però, resta un piccolo giallo legato alle effettive condizioni dell'ex Arsenal, che è statoPage per le partite di qualificazione ai Mondiali che il Galles giocherà contro Repubblica Ceca ed Estonia la prossima settimana.