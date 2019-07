di Marco Sanfelici

Che la storia dei “parametri zero” alla Juventus faccia parte ormai delle consuetudini, anzi della tradizione consolidata dall'avvento di tal Giuseppe Marotta alla cabina di comando, lo sanno anche i muri. Scelta obbligata e dettata da una situazione di bilancio da far accapponare la pelle, nel lontano 2010, talmente lontano da non essere ancora XIX° secolo.



A Marotta, ora impegnato nel non facile compito di reinventarsi adatto a solcare le onde di un mare che con quello juventino spartisce solo gli opposti, a Marotta dicevo, va riconosciuto un grande merito: aver inventato un sistema di finanza “creativa” che ha strappato la Juventus dalle sabbie mobili del dopo Calciopoli. E' un grande merito. Non serbandolo oltretutto strettamente a sé, quasi come un segreto di fabbrica, ma trasmettendolo ai propri collaboratori con generosità, visto che ora tocca a Paratici, in assenza del maestro, dimostrare di essere stato un ottimo allievo.



Eppure, il parametro zero fatica ad imporsi nel pensiero dei tifosi come un'operazione-capolavoro di una dirigenza illuminata e straordinariamente informata sui cartellini di mezzo mondo, pronta a cogliere l'opportunità laddove la concorrenza non rileva nulla. Si ha quasi la sensazione che “niente soldi spesi” sia sinonimo di “giocatore che vale poco”. Basterebbe ricordare Andrea Pirlo, arrivato a parametro zero. Chi è quel matto che lo considererebbe un “giocatore di poca qualità”?



Aaron James Ramsey invece è caduto in pieno nell'equivoco; o così almeno parrebbe. Sembra apparentemente che il gallese ex Arsenal sia costantemente ovattato da una nube di sottovalutazione. Come se la società avesse acquisito le prestazioni (per utilizzare il linguaggio dei comunicati ufficiali) di un “carneade” qualsiasi.



Ramsey ha collezionato circa 371 gettoni con la maglia biancorossa dei Gunners londinesi, ha segnato 40 gol in Premier League, può giocare indifferentemente interno, trequartista, esterno d'attacco, ha la maturità dei suoi 28 anni, età che afferma la pienezza di un calciatore. Soprattutto è stato studiato, vivisezionato e poi fortemente voluto dalla Juve, ciò che basterebbe per garanzia, ma non per tutti. C'è chi si sofferma più volentieri sulla grave frattura di tibia e perone che lo ha costretto quasi un anno fuori dai campi e da lì fino all'attuale infortunio in via di assorbimento ma che lo terrà lontano dalla tournèe asiatica. Eh già, se fosse costato 70 milioni… Ora sarebbe sotto i fari della notorietà, anche se le solite cassandre ululerebbero alla luna per i troppi soldi spesi per un giocatore che ha subito infortuni e che, in fondo non conosce il campionato italiano. Non se ne esce. Uno dei mali del Paese è il pessimismo cosmico che pervade il suo popolo. Abbiamo partorito noi Leopardi, ben ci sta.



Certo che un uomo dal nome Aaron è destinato ad essere sottovalutato, rispetto al ben più famoso fratello. Rientra nelle leggi bibliche. E viene da sorridere se si pensa che in una squadra in cui è presente un MOISE (Kean), giunga un AARON. Chissà se sia ben augurante, visto che il nostro Mar Rosso da attraversare è il Bosforo di Istanbul, preferibilmente in una serata di fine maggio del 2020.



Ramsey acquistato a gennaio e lasciato a Londra. La gente ha la memoria corta, chi se lo ricordava? Ramsey che non veniva mai presentato, sta a vedere che… Si è capito poi: doveva imparare a memoria una frase: “Zone kontento di èserei qui, forza Juvènds”. Eh bè, ci vuole il tempo necessario, perdiana.



Tranquilli che non è un bluff, questo terzo gallese della storia juventina, dopo Charles e Rush, sperando che assomigli al primo e non al secondo. I gallesi sono gente dura, scolpita nella roccia che scavano da secoli, soprattutto coraggiosi, pazienti e tenaci. D'altronde nessuno al mondo potrebbe come a loro capita trovarsi in un paese della loro terra e dover pronunciare “Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch”, per leggere l'insegna stradale. Ci vuole tanto coraggio, pazienza e tenacia, non c'è che dire. E Aaron Ramsey non fa eccezione.