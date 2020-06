di Cristiano Corbo

Due mondi paralleli, non opposti ma proprio in viaggio su binari certamente differenti. Rabiot e Ramsey hanno in comune il destino di essere stati scelti, e quello di aver scelto: al centro di questa parte fondamentale della propria carriera, la Juventus. L'hanno vissuta con simili difficoltà, ma sembrano essere arrivati a un finale diametralmente opposto. Perché?



BENE AARON - Con il ritorno del campionato, la sensazione esterna è che Sarri giocherà tanto sulla duttilità di Aaron. Il gallese ha fatto di tutto, ma meglio di ogni altra cosa ha svolto il ruolo di interno destro. Ecco, lì tornerà Khedira, coi suoi inserimenti e la sua intelligenza tattica; Ramsey però può crescere come alternativa di qualità e di gamba. Fino magari a sovvertire le gerarchie, una volta assimilato il bisogno primario di questa Juve di buttarsi dentro e creare superiorità numerica in area di rigore (specialmetne se Dybala farà il centravanti). E ADRIEN? - Discorso opposto per Rabiot, anche causa Ramsey. Matuidi al momento sembra intoccabile, e per Sarri non è cresciuto abbastanza da prendere per mano questa squadra. Per carità: nessuno conosce davvero quanto stia accadendo alle spalle del muro bianco e nero della Continassa. Blaise tuttavia parte in pole, non foss'altro per il carico di corse che sta smaltendo, per la voglia matta anche dopo la paura. Di contro, Rabiot è tornato arrabbiato e con qualche bizza da farsi perdonare. Il mercato è a un passo...