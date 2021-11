Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Juventus, ha risposto anche a domande su Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, che sembrano far meglio in nazionale che nel club:"Adrien è tra quelli tornati felici dalle nazionali perché hanno fatto bene, lui ha pure segnato. Prima di avere il Covid ha fatto buone prestazioni, poi ha avuto bisogno di tempo per recuperare.""Dovrò valutarlo. Dopo aver avuto alcuni infortuni con noi, ha recuperato e ha potuto giocare col Galles. Ieri però ha avuto un risentimento al flessore. Lo valuteremo, vedremo se sarà a disposizione".