Protagonista con il Galles, comparsa con la Juventus, che dal canto suo vorrebbe piazzarlo sul mercato. La posizione del club bianconero su Aaron Ramsey è chiara, anche se sta disputando un egregio Europeo l’intenzione della Vecchia Signora è di cederlo, magari in Inghilterra dove potrebbero sostenere il suo alto ingaggio da 7 milioni di euro. Il giornalista Matteo Marani ha parlato del gallese a Sky Sport, prima dell’inizio della sfida tra il suo Galles e la Danimarca: “Il Galles è forte in avanti con Bale, Ramsey e James. Ramsey è meglio in nazionale di quello che si vede nella Juve”.