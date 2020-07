Un mercato di scambi, un mercato di idee, creativo per dirlo alla Paratici. E qui sedersi al tavolo è quasi un obbligo, almeno per capire se e cosa impostare, dialogare con gli altri club alla ricerca di un interesse comune. Sono tante le opportunità della Juventus, con il Daily Telegraph che ha parlato di un affare in ballo con il Tottenham: il portale inglese ha garantito che sarebbe stato rifiutato dal Tottenham uno scambio che coinvolgeva Aaron Ramsey e Tanguy Ndombele. Un affare praticamente alla pari, ma la realtà è differente: la proposta, infatti, non è partita dalla Juve ma proprio dagli Spurs, delusi dal francese, vecchio pallino bianconero.



Come scrive calciomercato.com, l'idea di uno scambio con Ramsey per riportare il gallese in Premier League non è mai realmente decollata ma... per scelta della Juve: non cerca un centrocampista con le caratteristiche di Ndombele e lo valuta meno di Ramsey dopo una stagione pessima. Così si è incagliato il discorso da subito, un affare di cui si è parlato nelle scorse settimane e che adesso non è caldo. Ramsey può lasciare comunque la Juve, in caso di un buon affare e di uno scambio vantaggioso, visto il suo acquisto a parametro zero lo scorso anno.