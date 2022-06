Aaron Ramsey saluterà la Juventus. Lo sanno i bianconeri, n'è consapevole il gallese: nessuno arriverà al braccio di ferro, non ci sono le intenzioni né le forze. Le ha sciupate tutte quest'anno, il gallese, nell'esperienza ai Rangers di Glasgow che poteva essere gloriosa e invece è finita mestamente, con un errore decisivo dal dischetto nella finale di Europa League. Gli scozzesi non lo riscatteranno, dunque Ramsey rientrerà alla Juventus. Ma per andare nuovamente via. LA PROSSIMA SQUADRA - E dove andrà, per la precisione? Ancora presto per dare una risposta, ma qualche idea c'è. Come raccontato da Calciomercato.com, Andrea Pirlo lo accoglierebbe a braccia aperte Ramsey nel suo Karagumruk, solo a patto però che il gallese possa calarsi nella parte con la giusta motivazione. Occhio anche al Cardiff. Intanto, si lavora sulla buonuscita: la Juve non vuole andare oltre i 2 milioni, sul fronte Ramsey se ne chiedono almeno 4, parti distanti ma quasi costrette a trovare un accordo.