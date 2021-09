La Juve alle prese con i nazionali e gli infortunati. Arthur è lungodegente, ma prima di lui rientreranno Aarongli altri due bianconeri ai box: come scrive Tuttosport, il centrocampista gallese farà un tentativo per essere a disposizione già contro il Napoli, dopo la sosta (11 settembre), mentre sono un po’ più lunghi i tempi per il 19enne ex Santos, che rientrerà tra Juventus-Sampdoria (26 settembre) e il derby contro il Torino del 3 ottobre.