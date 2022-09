Intervistato dal Times, Aaronè tornato a parlare dell'addio all'nel 2018, a cui ha fatto seguito il trasferimento alla. Ecco il suo racconto: "E' successo di tutto. Avevo accettato il contratto che l'Arsenal mi aveva proposto. La situazione è rimasta tranquilla per qualche settimana. Io dicevo al mio agente: 'Facciamolo'. Poi ad un tratto il contratto non c'era più, non c'era nulla da firmare o concordare. Era stato un inizio difficile per alcuni mesi con. Ma con il passare della stagione giocavo di più e lo facevo bene. E' arrivato gennaio e dovevo prendere una decisione".E ancora: "I soldi sono stati un fattore? Ho deciso di andare via perché non c'erano offerte sul tavolo dall'Arsenal. C'erano stati tanti cambiamenti con l'arrivo di Emery. Non capisco, ancora non so esattamente cosa sia successo. Non ho brutte parole o risentimento per i Gunners. Sono sempre una parte importante della mia vita, li guardo ancora e sono felice che stiano andando bene. Amo sempre l'Arsenal e questo non cambierà mai".