ha solo la Juventus in testa. E' questo quello che filtra dalle persone vicino al centrocampista gallese, che dopo le dichiarazioni durante il ritiro della nazionale nelle quali aveva detto di voler trovare una nuova squadra perché a Torino aveva vissuto "due stagioni frustranti"- A far cambiare idea al giocatore è stato l'arrivo di Massimiliano Allegri:. Ramsey arrivò a Torino e trovò un allenatore che non l'aveva chiesto, i - soliti - problemi fisici hanno fatto il resto e il giocatore non è mai riuscito a dimostrare le sue qualità da quando è in Italia. Né con Sarri, né con Pirlo.- La Juventus però non ha cambiato intenzione, l'idea è sempre quella di venderlo per fare cassa e trovare un club disposto a pagargli quei 7 milioni di euro all'anno d'ingaggio, che sono un altro dei motivi per i quali Aaron sta bene a Torino.. Affare difficile, perché i Gunners non sono interessati a pagare il cartellino del gallese e lo riprenderebbero solo a zero. Lui, intanto, non ha fretta di lasciare la Juve e non vede l'ora di lavorare con Allegri, ma la società continuare a cercare una sistemazione.