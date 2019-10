E se non ci sono? I pensieri del lunedì iniziano ad affacciarsi già sul finire del weekend: non sarà una settimana semplice, per Maurizio. Che si ritrova innanzitutto a fare i conti con i rientri 'affaticati' dei suoi giocatori dagli impegni delle nazionali, ma anche con una mini emergenza sulla trequarti: il gallese è stato nuovamente fermato da Giggs , che non lo utilizzerà nella gara con la Croazia; il brasiliano prosegue il suo recupero dal problema all'adduttore, però nessuno vuole forzare i tempi.Allora, chi si prende quella porzione di campo tanto delicata quanto funzionale al gioco di MS? Il nome disembra essere quello più logico, la sostituzione più lineare. Ma il tecnico toscano ha saputo sorprendere in quella posizione, specialmente a gara in corso. Ha provato già(che vede più mezzala, al massimo vice Pjanic), poi c'è la possibilitàche sa affascinare. Non solo al bar. Saprà la Juve mantenere un equilibrio tutto suo? Difficile che l'allenatore schieri il tridente pesante, ancor meno considerato il pochissimo tempo a disposizione per preparare la sfida col Bologna.C'è pure. Che non sarebbe una sorpresa inedita, specialmente se dovesse allungare il centrocampo con l'inserimento di Matuidi più alto sulla fascia. Blaise l'ha già fatto, Adrien non aspetta altro: ma il 4-4-2 (di allegriana memoria) sembra solo una soluzione d'emergenza, adatta a una gara in salita e senza troppe alternative.Tutto il resto non è noia: ma frutto dalle prime risposte che arriveranno in settimana.