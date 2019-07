Niente tournée per Douglas Costa e Ramsey: i due giocatori si alleneranno a Torino. Apre così l'edizione odierna di Tuttosport, che anticipa quelli che potrebbero essere i convocati di Maurizio Sarri a soli due giorni dall'inizio del raduno e degli allenamenti agli ordini del tecnico ex Napoli. Scorie di infortuni e una brillantezza da trovare per l'inizio della stagione, questi i probabili motivi del veto asiatico dei due calciatori. Il centrocampista gallese aveva difatti chiuso la sua stagione anzitempo: un problema muscolare (bicipite della coscia sinistra) gli aveva precluso un saluto in campo al popolo dell'Arsenal. Per l'esterno brasiliano, invece, un infortunio al polpaccio aveva chiuso una stagione a dir poco maledetta. Fatti del passato, comunque: Sarri punta su di loro per la sua Juventus. E vuole preservarli finché il campo non darà veri verdetti.