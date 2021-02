2









Occhi sul centrocampo, e pure ben attenti. Con il Crotone sono stati determinanti il rientro di Ramsey e lo stoicismo di Weston McKennie, a mezzo servizio da un po' causa problema all'anca. Con il Verona i problemi si spostano certamente nel reparto difensivo, ma - come racconta Gazzetta - c'è bisogno di una scossa pure dal centrocampo, dove solo lo statunitense sta trovando continuità sotto porta.



RAMSEY E BENTA - La versione con il doppio incursore ha aiutato la squadra, ma il Crotone si è dimostrato poca roba per prendere sul serio il ritorno ai vecchi esperimenti. Soprattutto per Ramsey: titolare per necessità dopo sei partite d'assenza, ha dimostrato smalto e brillantezza, ma non ha certo i novanta minuti nelle gambe. E Bentancur? Partita dopo partita, Rodrigo sta ritrovando forma. Il problema semmai sarà rifiatare: tante partite di fila e in ruoli nevralgici, non esattamente la sua missione preferita. Ha subito le critiche, ma non le ha patite: con il Crotone ha dimostrato di poter andare oltre il compitino, però i veri esami saranno certamente altri. Servono segnali e ne servono di importanti. Le risposte, Andrea Pirlo, le aspetta soprattutto dal suo centrocampo.