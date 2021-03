Vendere per comprare, il motto sarà sempre lo stesso anche nel mercato estivo. La Juventus ha tutta l’intenzione di rinforzare il centrocampo, per questo potrebbe mettere sul mercato alcuni giocatori che garantirebbero plusvalenza e alleggerimento del monte ingaggi. Tra questi c’è Aaron Ramsey, fermato più volte in stagione da diversi infortuni muscolari. Arrivato a parametro zero, l’ex Arsenal guadagna 7 milioni di euro e non garantisce continuità, così la Juve ascolterebbe eventuali offerte provenienti dal mercato: stando a quanto riporta Calciomercato.com, Ramsey piace a West Ham e Liverpool.