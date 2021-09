. Un ko annunciato da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione del match di domani sera contro il Chelsea. Il centrocampista gallese non figurerà nella lista dei convocati della Juventus, come detto dal tecnico: "A parte Ramsey tutti a disposizione". L'ex Arsenal ha collezionato appena 98 minuti in Serie A e altri 8 in Champions League in questa stagione. E ora darà forfait per un nuovo fastidio di natura muscolare.