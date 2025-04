Ramsey debutta da allenatore: come è andato il suo esordio in panchina

Getty Images

Una vecchia conoscenza della Juventus ha fatto il suo esordio ufficiale da allenatore. Si tratta di Aaron Ramsey, centrocampista gallese che ha vestito la maglia della Juventus dall'estate del 2019 al gennaio del 2022 senza tuttavia lasciare ricordi positivi del suo passaggio in bianconero. Anzi.L'ex Arsenal, attualmente sotto contratto con il Cardiff City, sta infatti ricoprendo il ruolo di allenatore-giocatore del club che sta lottando per non retrocedere in Championship, e nella giornata di lunedì 21 aprile ha fatto il suo esordio ufficiale in panchina nel corso del match contro l'Oxford United.

Come è andato l'esordio in panchina di Ramsey?

Il Cardiff, guidato da Aaron Ramsey, non è andato oltre l'1-1 casalingo contro l'Oxford United: dopo il goal del vantaggio gallese targato Salech, a dieci minuti dal termine è arrivato il pareggio degli ospiti, griffato da Brannagan. Con questo risultato, il Cardiff City rimane penultimo in classifica a due giornate dal termine del campionato.