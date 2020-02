Aaron Ramsey ha parlato ai microfoni di Sky Sport, intervistato dopo il gol messo a segno contro la Spal. Ecco le sue parole: "Ottimo modo di iniziare una settimana, sempre molto difficile venire a giocare in questi campi, ma era importante tornare a casa con i tre punti. La posizione è quella in cui mi esprimo meglio, quella in cui gioco da anni e quella in cui, come stasera, riesco a fare gol. Champions? Siamo pronti, sarà una partita molto complicata, da questo momento in poi saranno tutte partite difficili".