No, non va per Aaron. Nel primo tempo è arrivato un gol di ripartenza, poi c'è stato un bolide di. Ma nessuna rete che sia stata costruita con pazienza e impegno, magari dai giocatori imputati a farlo. Tipo il regista. Dunque Ramsey.Come raccontato anche da Gazzetta, il gallese si sta lentamente adattando a quel ruolo. Ma il tempo corre e dopo una vita da incursore sulla trequarti, non è affatto facile reinventarsi da regista. Cos'ha sofferto in particolare? Non ha il tempismo giusto, né la reattività.Locatelli serve presto, serve subito: è una grande mezz'ala, ma è gresciuto anche lì, centrale, a dare una mano in fase di impostazione. La Juve resta però in crisi lì dove ha bisogno di rinforzi. Lì nel mezzo.