Ancora un problema fisico, per Aaron Ramsey: il gallese non giocherà contro la Slovacchia. Il motivo? Rimarrà a riposo, anche perché c'è quel fastidio all'adduttore che continua a dare noia. Era ripartito alla grande, Aaron: tre presenze consecutive, un gol già all'attivo e tante cose buone mostrate in queste prime apparizioni. Era già stato 'accantonato' in Inter-Juve, sempre per problemi fisici. Nel match del suo Galles, Giggs ha deciso dunque di preservarlo e di provare a lanciarlo nella partita successiva. Molto probabilmente, una decisione presa di comune accordo con lo staff medico della Juventus.