tira un'altra frecciatina alla Juventus dal ritiro della nazionale. Eppure nello scorso mercato estivo è stato lui a rifiutare qualsiasi tipo di offerta pur di restare a Torino, forte del suo ingaggio da 7,5 milioni di euro netti all'anno. Sempre secondo Tuttosport, se il centrocampista gallese ex Arsenal vorrà andare via a gennaio, nessuno si opporrà alla sua partenza. Anzi, la Juve proverà ad incentivarla in queste settimane.