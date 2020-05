18









Il centrocampista gallese della Juventus Aaron Ramsey ha parlato della ripresa del campionato: "Sto molto bene, i primi allenamenti individuali sono stati strani ma nel rispetto delle regole, quando abbiamo potuto allenarci tutti insieme è stato ancora più bello. Ricominciamo a giocare. Ho deciso di passare la quarantena in Italia: è stato difficile restare sempre chiusi in casa. Per fortuna ero con la mia famiglia e ho passato più tempo con mia moglie e i miei figli, che con le partite di solito non ci riesco mai".



PORTE CHIUSE - Sulla ripartenza: "Sono contento di ripartire. L'Italia credo che abbia provato a rispondere alla pandemia visto che è stato uno dei Paesi più colpiti. Tutti i passaggi fatti sono stati corretti, ora si sta ripartendo piano piano tornando alla normalità. Noi siamo contenti di ripartire seguendo tute le indicazioni per rispettare la sicurezza". Sulle porte chiuse: "Lo abbiamo già vissuto contro l'Inter qualche mese fa, è strano ma inevitabile per chiudere la stagione. Vedremo poi cosa succede".