Aaron Ramsey ha passato il suo 29evesimo compleanno assieme alla famiglia a Parigi. Nato il 26 dicembre del 1990, il gallese ha approfittato dei giorni di pausa dagli allenamenti per volare nella capitale francese doveha scritto l'ex Arsenal su Twitter che poi ha avuto qualche ora per riprendersi in vista degli allenamenti che riprendono nel pomeriggio di lunedì 30.