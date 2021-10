​Ritorno in Premier per Aaron Ramsey? La Juve ci spera. E in soccorso potrebbe arrivare il Newcastle, appena passato nelle mani di Mohammed Bin Salman. Secondo Fichajescome riporta la Gazzetta, "con la Juve finora nessuno si è fatto sentire, ma un’eventuale cessione permetterebbe ai bianconeri di liberarsi di un ingaggio pesante (il gallese guadagna 8 milioni all’anno, bonus compresi, e ha un contratto fino al 2023) e di un giocatore di 30 anni che non rientra nel progetto tattico bianconero".