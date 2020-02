Your browser does not support iframes.

Europa League ma non solo nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina. Tuttosport apre con il mercato della Juventus: "Ramsey chiave per Pogba". Secondo il quotidiano "il Manchester United piomba sul gallese, che può diventare un'importante contropartita tecnica per il francese". Poi un'intervista con il presidente del Lione, prossimo avversario della Juve in Champions: "Se la Juve ci batte, vince la Champions".



Sulla prima del Corriere dello Sport grande spazio alla vittoria dell'Inter in Europa League contro il Ludogorets: "Come tira Eriksen". In taglio alto "Ossigeno Perez" nella vittoria della Roma contro il Gent, sulla sinistra il fondo incentrato sulle due favole del campionato, Lazio e Atalanta: "Dove osano le idee".