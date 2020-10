Con la rinascita juventina sotto la guida di Andrea Pirlo, Aaron Ramsey si è ripreso il suo posto al centro della manovra del Galles. Senza l'infortunato Bale, è stato il numero 8 della Juventus (numero 10 in nazionale) a tenere le redini della squadra del c.t. Ryan Giggs impegnata in Nations League sul campo dell'Irlanda. Con la fascia da capitano al braccio, Ramsey ha agito in una posizione simile a quella ritagliatagli da Pirlo, come raccordo tra centrocampo e attacco, nell'abbottonato schieramento dei suoi. La partita è finita 0-0, permettendo al Galles di rimanere in testa al gruppo 4 della Lega B.