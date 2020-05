Le classiche sirene inglesi, che aumentano i decibel ogni giorno che passa. Se per Rabiot i primi feedback sono sostanzialmente negativi, per Ramsey il giudizio sembra sospeso. Male nella prima parte, ripreso a metà stagione, infine bassi e qualche alto, come l'acuto in Juve-Inter che gli ha salvato e innalzato la prestazione. Insomma, i numeri sarebbero pure dalla sua se non sembrasse un membro esterno del gruppo bianconero. Ecco perché qualcuno ha fiutato un possibile addio, direzione Premier.



LE RICHIESTE - Stando a quanto riporta Calciomercato.com, ci sono Manchester United ed Everton sul centrocampista gallese. I Red Devils potrebbero inserirlo in un eventuale affare Pogba (al momento lontano), mentre i Toffees - che valutano anche Rabiot - al momento prendono appunti e indicono sondaggi. Per ora, resiste la voglia di Aaron di rimanere a Torino. In Italia ha trascorso pure la quarantena, rigorosamente in famiglia: un bel segnale di come, città e ambiente, ormai siano entrati nel suo cuore.