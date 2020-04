2









Aaaron Ramsey risponde alle domande dei tifosi attraverso i social della Juventus. Ecco le sue parole



L'IDOLO - "Il mio idolo? Graham Kavanagh, era il capitano del Cardiff. Ho visto tante sue partite da ragazzo".



CAPELLI - "Come potete vedere, sono cresciuti. Dopo il lockdown capirò se tenerli oppure lasciarli tagliarli".



CIBO ITALIANO - "Il mio cibo italiano preferito sono le trofie al pesto"



MUSICA - "Tutti i calciatori ascoltano musica prima delle partite. A me piacciono Mumford&Sons, King's of Lion, Avicii. Un mix di tutto".



FASHION - "Chi ha più stile? Per me Buffon, penso anche a Bonucci. Chi altro? No, Szczesny no. Gli italiani vestono molto bene".



SENZA CALCIO - "Sarei stato un golfista, senza calcio è il mio sport preferito".



SCUOLA - "Amavo la mia scuola, andavo bene anche. Chiaramente eccellevo nelle materie sportive...".