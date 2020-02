Aaron Ramsey analizza la sconfitta contro il Lione ai microfoni di Sky Sport: "Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, non abbiamo giocato il match che volevamo. Ci abbiamo provato fino alla fine, soprattutto nel secondo tempo. Ora abbiamo molto lavoro da fare, ma sono fiducioso perché siamo un gruppo unito: per il futuro e per la partita di ritorno. Sono tutte partite difficili, soprattutto in Champions League, questo è solo il primo tempo di una partita molto lunga. Ora lavoriamo duramente per la sfida di ritorno. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e fare meglio di come fatto oggi. Ora però cambiamo pagina e pensiamo alla partita con l'Inter, poi penseremo al ritorno di Champions. Lui verranno a Torino, dove per noi sarà più facile fare un buon risultato davanti ai nostri tifosi".