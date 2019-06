Aaron Ramsey brucia le tappe. Come riporta Tuttosport, infatti, il centrocampista gallese inizierà ad allenarsi alla Continassa già in questa settimana. L'ex Arsenal si è fermato a inizio maggio a causa di un infortunio che gli ha impedito di giocare le ultime partite con la maglia dei Gunners ma ora l'obiettivo è già puntato sulla prossima stagione. Aaron, che è già passato dal J Medical per le terapie del caso, inizierà in settimana gli allenamenti alla Continassa.



PRIMO COLPO - Ramsey è il primo colpo di mercato della Juve 2019/20. Il centrocampista gallese si unirà ai bianconeri a costo zero dopo 11 anni passati all'Arsenal. Il suo stipendio sarà di circa 7 milioni di euro più bonus. La sua prima stagione con la maglia della Juve sta già per iniziare, prima di tutti. Ramsey brucia le tappe.