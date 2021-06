Aaron Ramsey ha brillato nella vittoria del Galles sulla Turchia, non solo siglando un gol grazie ad uno splendido inserimento, ma sfiorando il raddoppio in più di una occasione. Una buona notizia per la Juventus, che spera che questo Europeo possa accrescerne il suo valore di mercato. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sulle tracce dell’ex Arsenal ci sono Crystal Palace e West Ham. L’ostacolo per la cessione rimane il suo stipendio, 7 milioni di euro annui fino al 2023.