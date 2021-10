La Juventus era presente stasera sui campi delle qualificazioni Uefa ai Mondiali 2022 in due partite. Partiamo da chi è rimasto tutto il tempo in panchina: Matthijs De Ligt, che ha comodamente assistito alla vittoria per 1-0 dei compagni dell'Olanda in Lettonia.

E poi c'è chi nella Juve non gioca quasi mai causa acciacchi fisici, ma che in nazionale, per sua stessa ammissione, si trasforma e riesce a dare il meglio. Con tutte le polemiche che ne conseguono qua in Italia. Parliamo naturalmente di Aaron Ramsey, saldamente titolare col Galles nella difficile trasferta in Repubblica Ceca: il match finisce 2-2, e le marcature vengono aperte poco dopo la mezz'ora proprio dal capitano gallese, che accompagna ad ampie falcate un contropiede dei suoi e finalizza con gran freddezza.