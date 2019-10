Bologna a rischio per Aaron Ramsey che non ha recuperato per il big match della sua nazionale contro la Croazia. Il gallese rientrerà oggi a Torino ma per lui non sono previsti ulteriori esami visto che la risonanza alla quale si è sottoposto giorni fa in nazionale ha dato esito negativo. Il giocatore però sente ancora fastidio e continuerà ad allenarsi a parte fino a quando il problema non sarà completamente a rischio. La partita contro il Bologna alla ripresa del campionato è a rischio.